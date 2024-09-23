Александер-Арнольд сообщил Слоту, что хотел бы стать ещё лучше

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд сообщил наставнику «красных» Арне Слоту, что хотел бы стать еще более совершенным игроком. Футболист выразил желание добиться такого признания, чтобы с ним никто не хотел встречаться в Европе. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

«Я сказал Арне Слоту, что хотел бы стать защитником, с которым никто не хочет встречаться в Европе. Очень здорово иметь тренера, который будет помогать, направлять и учить меня, как стать лучше», - заявил англичанин.

Напомним, что недавно Александер-Арнольд получил уникальное для своего амплуа достижение, преодолев отметку в 100 результативных действий за «Ливерпуль» во всех турнирах.