Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Александер-Арнольд сообщил Слоту, что хотел бы стать ещё лучше

23 Сентября 2024 • 13:18 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Ливерпуль
28.09 19:30

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд сообщил наставнику «красных» Арне Слоту, что хотел бы стать еще более совершенным игроком. Футболист выразил желание добиться такого признания, чтобы с ним никто не хотел встречаться в Европе. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

«Я сказал Арне Слоту, что хотел бы стать защитником, с которым никто не хочет встречаться в Европе. Очень здорово иметь тренера, который будет помогать, направлять и учить меня, как стать лучше», - заявил англичанин.

Напомним, что недавно Александер-Арнольд получил уникальное для своего амплуа достижение, преодолев отметку в 100 результативных действий за «Ливерпуль» во всех турнирах.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Трент Александер-Арнольд Арне Слот ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 23 Сентября
13:18
Александер-Арнольд сообщил Слоту, что хотел бы стать ещё лучше
06:45
«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» претендуют на футболиста сборной США
05:56
Четыре топ-клуба АПЛ поспорят за одного из самых результативных игроков Европы 1
00:04
Бернарду Силва назвал важное отличие между «Арсеналом» и «Ливерпулем» в матчах с «Манчестер Сити» 1
22 Сентября
01:57
«Ливерпуль» продвинулся в переговорах по контракту со звёздным нападающим
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ВУЛВЕРХЭМПТОН ЛИВЕРПУЛЬ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Глушенков очень сильно страдает лудоманией» — агент Не Винисиус и Мбаппе: УЕФА назвал самого быстрого игрока в Лиге чемпионов Флик наладил отношения между двумя звёздами «Барселоны» - известны имена Роналду объяснил, зачем запустил ютуб-канал Тренер «Барселоны» Флик высказался о вернувшемся Фати Игрок «Вильярреала» Баэна: «Ямаль и Педри похожи на 10-летних детей» Мбаппе установил личный рекорд в матче «Реала» с «Эспаньолом» Месси придумал голевой пас из ничего, но «Интер Майами» упустил победу в Нью-Йорке на 95-й минуте Тренер «Вильярреала» поделился восторгом от игры «Барселоны» «Интер» установит рекорд миланского дерби, если снова обыграет «Милан»
«Реал» - «Штутгарт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Реал» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 «Вильярреал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Голы Мбаппе и Эндрика, пас Модрича: «Реал» был возим «Штутгартом», но вытащил победу «Вильярреал» имел шансы на успех, но пропустил 5 голов от «Барселоны» «Милан» вырвал победу в дерби, Фонсека не будет уволен Тайм Головина, раннее удаление, первое поражение Флика: «Барселона» оступилась на старте Лиги чемпионов «Манчестер Сити» спасся на 8-й (!) добавленной минуте: «Арсенал» в меньшинстве потерял волевую победу «Интер» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Лапорта выбрал звёздного новичка для «Барселоны» с ценником в 110 млн евро
Спортивные новости
Московское «Динамо» в волевом стиле обыграло «Амур» в КХЛ «Адмирал» в овертайме вырвал победу у ЦСКА в матче КХЛ Лебзяк: «Мне бой между Дюбуа и Джошуа вообще не понравился, это был дурбокс» Журова — об ответных санкциях: «Надо улучшать свою жизнь, а не ухудшать им» Плющёв – о рекорде Ягра: «В свои 52 может забивать голы, а не ходить с палочкой» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Сентября
13:18 · Англия. Премьер-лига
Александер-Арнольд сообщил Слоту, что хотел бы стать ещё лучше
13:06 · Англия. Премьер-лига
Райт назвал грубую ошибку главного арбитра матча «Манчестер Сити» - «Арсенал» 1
12:53 · Англия. Чемпионшип
Игрока «Блэкберна» покусали в матче Чемпионшипа
12:50 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин считает, что «Манчестер Сити» провалил матч с «Арсеналом»
12:35 · Англия. Премьер-лига
Александер-Арнольд ещё не решил, продлит ли контракт с «Ливерпулем»
12:12 · Англия. Премьер-лига
Шмейхель рассказал, что ему не понравилось в матче «Манчестер Сити» - «Арсенал»
11:21 · Англия. Премьер-лига
Поттер заинтересован в работе в клубе АПЛ
10:44 · Англия. Чемпионшип
В Чемпионшипе уволили третьего тренера за шесть туров
09:20 · Англия. Премьер-лига
Калафьори высказался о результате матча «Манчестер Сити» - «Арсенал» 1
06:58 · Англия. Премьер-лига
В Премьер-лиге намечается первая тренерская отставка 4
06:45 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» претендуют на футболиста сборной США слухи
05:56 · Англия. Премьер-лига
Четыре топ-клуба АПЛ поспорят за одного из самых результативных игроков Европы 1
04:49 · Англия. Премьер-лига
Райя только однажды совершал больше сейвов в матче АПЛ, чем в игре с «Манчестер Сити»
04:25 · Англия. Премьер-лига
Хаверц завершил матч с «Манчестер Сити» с точностью передач 0%
03:56 · Англия. Премьер-лига
Николас Джексон оценил свою результативность в нынешнем сезоне
03:47 · Англия. Премьер-лига
У Артеты спросили, как «Арсенал» сыграл бы с «Манчестер Сити» без удаления
02:03 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Родри – сильный человек, он бы не ушёл с поля без причины»
01:01 · Англия. Премьер-лига
Холанн установил очередной рекорд Премьер-лиги
00:04 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва назвал важное отличие между «Арсеналом» и «Ливерпулем» в матчах с «Манчестер Сити» 1
22 Сентября
23:39 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола назвал «Арсенал» одной из лучших команд в мире
23:36 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва: «Манчестер Сити» хотел играть в футбол, «Арсенал» – нет» 2
23:16 · Англия. Премьер-лига
Стоунс: «Арсенал» всеми силами замедлял игру, но мы справились» 1
22:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» забил свой самый поздний гол в Премьер-лиге
22:31 · Англия. Премьер-лига
Калафьори недоволен судейством в матче «Манчестер Сити» – «Арсенал» 1
22:21 · Англия. Премьер-лига
Артета – о ничьей с «Манчестер Сити»: «Я горжусь командой»
Все новости
Рекомендуем