Райт назвал грубую ошибку главного арбитра матча «Манчестер Сити» - «Арсенал»

Легендарный нападающий «Арсенала» Иан Райт считает, что арбитр матча «Манчестер Сити» - «Арсенал» Майкл Оливер допустил очень серьезную ошибку, засчитав первый гол «канониров».

Иан признался, что ему было бы очень обидно пропустить мяч таким образом. Суть в том, что арбитр подозвал к себе капитана «Манчестер Сити» Кайла Уокера, чтобы обсудить игровой момент. При этом времени вернуться на свою позицию Оливер почему-то не дал. В итоге «Арсенал» быстро ввёл мяч и сравнял счёт.

«Я бы не хотел, чтобы этот гол забили в мои ворота. Я сочувствую «Манчестер Сити». Конечно, если вы вызываете капитана, вы даете ему возможность вернуться на позицию, а затем даете свисток. Мне это кажется очень логичным. Это должно было произойти», - сказал Райт в эфире Premier League Productions.