Рой Кин считает, что «Манчестер Сити» провалил матч с «Арсеналом»

Легендарный экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал «Манчестер Сити» за прошедший матч с «Арсеналом».

Поединок завершился со счетом 2:2. Подопечные Микеля Артеты весь второй тайм отбивались, играя вдесятером. Как считает Кин, нет смысла так сильно хвалить «канониров». По его мнению, хозяева провалили матч, и из-за этого соперник добавил к себе в копилку одно очко.

«Мы как будто делаем вид, что они сделали что-то экстраординарное. Послушайте, «Арсенал» действовал неплохо, но «Манчестер Сити» был действительно плох. Никакой мысли, никакого движения. Это была скорее плохая игра «Манчестер Сити», чем блестящая защита «Арсенала», - цитирует Кина Sky Sports.