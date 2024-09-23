Александер-Арнольд ещё не решил, продлит ли контракт с «Ливерпулем»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд ещё не решил, продлит ли контракт со своей командой. По информации от Liverpool Echo, англичанин продлит своё соглашение только в том случае, если увидит, что клуб способен бороться за крупные трофеи в будущем.

Ранее Александер-Арнольд заявил, что мечтает стать капитаном «Ливерпуля», но футболист при этом ещё не спешит подписывать со своей командой новый контракт.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Александер-Арнольд успел провести пять матчей, где отметился одной результативной передачей. В октябре английскому фуллбеку исполнится 26 лет.