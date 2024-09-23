Шмейхель рассказал, что ему не понравилось в матче «Манчестер Сити» - «Арсенал»

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель остался недоволен работой судей на матче между «Манчестер Сити» и лондонским «Арсеналом» в рамках пятого тура Премьер-лиги.

«Это главное противостояние в АПЛ на сегодняшний день. Зачем столько желтых карточек? Почему Майкл Оливер захотел испортить игру? Это принципиальный поединок, эмоции зашкаливали. Не понимаю, зачем он так сделал. Видимо, судье захотелось оказаться в центре внимания», - передает слова Шмейхеля Give me Sport.

Напомним, что поединок прошел на «Этихаде» и завершился вничью со счетом 2:2. После этого матча «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице, а «канониры» занимают четвертое место.