Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Поттер заинтересован в работе в клубе АПЛ

23 Сентября 2024 • 11:21 Комментировать
Эвертон
...
Кристал Пэлас
28.09 17:00

Бывший тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер заинтересован в том, чтобы возглавить другую команду из Английской премьер-лиги. Экс-наставник «Брайтона» хочет возглавить «Эвертон», у которого в настоящий момент есть проблемы под руководством Шона Дайча.

Как сообщает Football Insider, Поттер хочет получить работу в «Эвертона», несмотря на все трудности клуба и перспективу борьбы за выживание. Напомним, Грэм остаётся без работы с апреля 2023 года после увольнения из «Челси».

«Эвертон» набрал всего одно очко в первых пяти турах Премьер-лиги и сейчас находится на предпоследнем месте в турнирной таблице.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Грэм Поттер

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЭВЕРТОН КРИСТАЛ ПЭЛАС
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Глушенков очень сильно страдает лудоманией» — агент Флик наладил отношения между двумя звёздами «Барселоны» - известны имена Не Винисиус и Мбаппе: УЕФА назвал самого быстрого игрока в Лиге чемпионов Алексей Миранчук выбрал между Роналду и Месси Роналду объяснил, зачем запустил ютуб-канал Тренер «Барселоны» Флик высказался о вернувшемся Фати Игрок «Вильярреала» Баэна: «Ямаль и Педри похожи на 10-летних детей» Мбаппе установил личный рекорд в матче «Реала» с «Эспаньолом» Месси придумал голевой пас из ничего, но «Интер Майами» упустил победу в Нью-Йорке на 95-й минуте «Интер» установит рекорд миланского дерби, если снова обыграет «Милан»
«Реал» - «Штутгарт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Реал» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Голы Мбаппе и Эндрика, пас Модрича: «Реал» был возим «Штутгартом», но вытащил победу «Вильярреал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Вильярреал» имел шансы на успех, но пропустил 5 голов от «Барселоны» «Милан» вырвал победу в дерби, Фонсека не будет уволен Тайм Головина, раннее удаление, первое поражение Флика: «Барселона» оступилась на старте Лиги чемпионов «Манчестер Сити» спасся на 8-й (!) добавленной минуте: «Арсенал» в меньшинстве потерял волевую победу «Интер» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Лапорта выбрал звёздного новичка для «Барселоны» с ценником в 110 млн евро
Спортивные новости
Московское «Динамо» в волевом стиле обыграло «Амур» в КХЛ «Адмирал» в овертайме вырвал победу у ЦСКА в матче КХЛ Лебзяк: «Мне бой между Дюбуа и Джошуа вообще не понравился, это был дурбокс» Журова — об ответных санкциях: «Надо улучшать свою жизнь, а не ухудшать им» Плющёв – о рекорде Ягра: «В свои 52 может забивать голы, а не ходить с палочкой» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Сентября
12:12 · Англия. Премьер-лига
Шмейхель рассказал, что ему не понравилось в матче «Манчестер Сити» - «Арсенал»
11:21 · Англия. Премьер-лига
Поттер заинтересован в работе в клубе АПЛ
10:44 · Англия. Чемпионшип
В Чемпионшипе уволили третьего тренера за шесть туров
09:20 · Англия. Премьер-лига
Калафьори высказался о результате матча «Манчестер Сити» - «Арсенал» 1
06:58 · Англия. Премьер-лига
В Премьер-лиге намечается первая тренерская отставка 4
06:45 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» претендуют на футболиста сборной США слухи
05:56 · Англия. Премьер-лига
Четыре топ-клуба АПЛ поспорят за одного из самых результативных игроков Европы 1
04:49 · Англия. Премьер-лига
Райя только однажды совершал больше сейвов в матче АПЛ, чем в игре с «Манчестер Сити»
04:25 · Англия. Премьер-лига
Хаверц завершил матч с «Манчестер Сити» с точностью передач 0%
03:56 · Англия. Премьер-лига
Николас Джексон оценил свою результативность в нынешнем сезоне
03:47 · Англия. Премьер-лига
У Артеты спросили, как «Арсенал» сыграл бы с «Манчестер Сити» без удаления
02:03 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Родри – сильный человек, он бы не ушёл с поля без причины»
01:01 · Англия. Премьер-лига
Холанн установил очередной рекорд Премьер-лиги
00:04 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва назвал важное отличие между «Арсеналом» и «Ливерпулем» в матчах с «Манчестер Сити» 1
22 Сентября
23:39 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола назвал «Арсенал» одной из лучших команд в мире
23:36 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва: «Манчестер Сити» хотел играть в футбол, «Арсенал» – нет» 2
23:16 · Англия. Премьер-лига
Стоунс: «Арсенал» всеми силами замедлял игру, но мы справились» 1
22:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» забил свой самый поздний гол в Премьер-лиге
22:31 · Англия. Премьер-лига
Калафьори недоволен судейством в матче «Манчестер Сити» – «Арсенал» 1
22:21 · Англия. Премьер-лига
Артета – о ничьей с «Манчестер Сити»: «Я горжусь командой»
22:13 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался о ничьей с «Арсеналом»
21:58 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался о травме Родри
21:04 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Манчестер Сити» похвалил центральных защитников «Арсенала»
20:33 · Англия. Премьер-лига
Александер-Арнольд ответил на вопрос о будущем
20:11 · Англия. Премьер-лига
​Беннасер рассказал, как отказал «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем