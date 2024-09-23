Поттер заинтересован в работе в клубе АПЛ

Бывший тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер заинтересован в том, чтобы возглавить другую команду из Английской премьер-лиги. Экс-наставник «Брайтона» хочет возглавить «Эвертон», у которого в настоящий момент есть проблемы под руководством Шона Дайча.

Как сообщает Football Insider, Поттер хочет получить работу в «Эвертона», несмотря на все трудности клуба и перспективу борьбы за выживание. Напомним, Грэм остаётся без работы с апреля 2023 года после увольнения из «Челси».

«Эвертон» набрал всего одно очко в первых пяти турах Премьер-лиги и сейчас находится на предпоследнем месте в турнирной таблице.