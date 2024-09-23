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Калафьори высказался о результате матча «Манчестер Сити» - «Арсенал»

23 Сентября 2024 • 09:20 Комментировать (1)

Защитник лондонского «Арсенала» Рикардо Калафьори пообщался с журналистами после гостевого поединка против «Манчестер Сити». Встреча прошла на «Этихаде» и завершилась вничью со счетом 2:2.

«Я рад, что смог забить гол. Но есть огорчение из-за того, что мы не победили. Нам было очень тяжело. После перерыва было трудно, больше в психологическом плане, нежели в физическом», - передает слова итальянского футболиста BBC.

После пяти туров «Манчестер Сити» набрал 13 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Канониры» с 11 баллами располагаются на четвертой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Рикардо Калафьори ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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ВетерПеремен
23 Сентября 2024 в 09:58
Если бы не неприятная и судейски мотивированная именно с этого сезона в АПЛ чушь по поводу левых карточек, и глупое удаление Райса...
Потеря 2 очков с Брайтоном абсолютно ненужная.
Остальные матчи, несмотря на потери в составе после игр сборных, сыграны на отличный результат.
Гостевые победы с трудными соперниками, АВ и Тотенхем, почти победа с Сити.
Те же Ливеры и горожане начали чемп играми с более простыми соперниками.
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