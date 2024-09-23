Калафьори высказался о результате матча «Манчестер Сити» - «Арсенал»

Защитник лондонского «Арсенала» Рикардо Калафьори пообщался с журналистами после гостевого поединка против «Манчестер Сити». Встреча прошла на «Этихаде» и завершилась вничью со счетом 2:2.

«Я рад, что смог забить гол. Но есть огорчение из-за того, что мы не победили. Нам было очень тяжело. После перерыва было трудно, больше в психологическом плане, нежели в физическом», - передает слова итальянского футболиста BBC.

После пяти туров «Манчестер Сити» набрал 13 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Канониры» с 11 баллами располагаются на четвертой позиции.