В Премьер-лиге намечается первая тренерская отставка

Главный тренер «Вест Хэма» Хулен Лопетеги в скором времени может быть уволен.

«Молотобойцы» провели впечатляющую трансферную кампанию, закупившись почти на 150 млн евро, однако результата это пока не даёт. После пяти туров лондонский коллектив занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги с четырьмя набранными очками. По информации журналиста Николо Скиры, перспективы Лопетеги в «Вест Хэме» выглядят туманно: ближайшие два матча чемпионата – против «Брентфорда» (28 сентября) и «Ипсвича» (5 октября) – определят дальнейшую судьбу испанца в клубе.

Хулен Лопетеги занял свой пост перед началом текущего сезона. Ранее он возглавлял «Вулверхэмптон».