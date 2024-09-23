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В Премьер-лиге намечается первая тренерская отставка

23 Сентября 2024 • 06:58 Комментировать (2)
Брентфорд
...
Вест Хэм
28.09 17:00

Главный тренер «Вест Хэма» Хулен Лопетеги в скором времени может быть уволен.

«Молотобойцы» провели впечатляющую трансферную кампанию, закупившись почти на 150 млн евро, однако результата это пока не даёт. После пяти туров лондонский коллектив занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги с четырьмя набранными очками. По информации журналиста Николо Скиры, перспективы Лопетеги в «Вест Хэме» выглядят туманно: ближайшие два матча чемпионата – против «Брентфорда» (28 сентября) и «Ипсвича» (5 октября) – определят дальнейшую судьбу испанца в клубе.

Хулен Лопетеги занял свой пост перед началом текущего сезона. Ранее он возглавлял «Вулверхэмптон».

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Хулен Лопетеги

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БРЕНТФОРД ВЕСТ ХЭМ
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Комментарии (2) Все комментарии
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ингерман
23 Сентября 2024 в 07:11
ай х/ценз/улен не улей.. пчел не разведешь.. А-ха-ха-ха! )))
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NOBODY
23 Сентября 2024 в 07:01
какая знакомая фамилия )))) а вроде кто-то говорил, что супер тренер )))))))
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