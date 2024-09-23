Левый защитник «Фулхэма» Энтони Робинсон попал в сферу интересов двух грандов Английской премьер-лиги.

На 27-летнего футболиста нацелились «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Goal, ссылаясь на The Sun, трансфер игрока сборной США, оценённого порталом Transfermarkt в 25 млн евро, может состояться уже в январе.

Энтони Робинсон представляет цвета «Фулхэма» с лета 2020 года. Он провёл 156 матчей за «дачников» во всех турнирах, записав на свой счёт три забитых мяча и 14 результативных передач. Действующий трудовой договор защитника с лондонцами рассчитан до середины 2028 года.