Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» претендуют на футболиста сборной США слухи

23 Сентября 2024 • 06:45 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Фулхэм
28.09 17:00

Левый защитник «Фулхэма» Энтони Робинсон попал в сферу интересов двух грандов Английской премьер-лиги.

На 27-летнего футболиста нацелились «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Goal, ссылаясь на The Sun, трансфер игрока сборной США, оценённого порталом Transfermarkt в 25 млн евро, может состояться уже в январе.

Энтони Робинсон представляет цвета «Фулхэма» с лета 2020 года. Он провёл 156 матчей за «дачников» во всех турнирах, записав на свой счёт три забитых мяча и 14 результативных передач. Действующий трудовой договор защитника с лондонцами рассчитан до середины 2028 года.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Фулхэм Манчестер Юнайтед Энтони Робинсон ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ ФУЛХЭМ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Криштиану Роналду высказался о звезде «Реала» Беллингеме Флик наладил отношения между двумя звёздами «Барселоны» - известны имена «Глушенков очень сильно страдает лудоманией» — агент Не Винисиус и Мбаппе: УЕФА назвал самого быстрого игрока в Лиге чемпионов Алексей Миранчук выбрал между Роналду и Месси Тренер «Барселоны» Флик высказался о вернувшемся Фати «Реал» готовит покупку суперфорварда - названо имя Игрок «Вильярреала» Баэна: «Ямаль и Педри похожи на 10-летних детей» Головин прокомментировал победу над «Барселоной» Мбаппе установил личный рекорд в матче «Реала» с «Эспаньолом»
«Реал» - «Штутгарт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Реал» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 «Вильярреал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Голы Мбаппе и Эндрика, пас Модрича: «Реал» был возим «Штутгартом», но вытащил победу Тайм Головина, раннее удаление, первое поражение Флика: «Барселона» оступилась на старте Лиги чемпионов «Вильярреал» имел шансы на успех, но пропустил 5 голов от «Барселоны» Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе «Интер» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Манчестер Сити» спасся на 8-й (!) добавленной минуте: «Арсенал» в меньшинстве потерял волевую победу Лапорта выбрал звёздного новичка для «Барселоны» с ценником в 110 млн евро
Спортивные новости
Московское «Динамо» в волевом стиле обыграло «Амур» в КХЛ «Адмирал» в овертайме вырвал победу у ЦСКА в матче КХЛ Лебзяк: «Мне бой между Дюбуа и Джошуа вообще не понравился, это был дурбокс» Журова — об ответных санкциях: «Надо улучшать свою жизнь, а не ухудшать им» Плющёв – о рекорде Ягра: «В свои 52 может забивать голы, а не ходить с палочкой» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Сентября
06:58 · Англия. Премьер-лига
В Премьер-лиге намечается первая тренерская отставка 2
06:45 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» претендуют на футболиста сборной США слухи
05:56 · Англия. Премьер-лига
Четыре топ-клуба АПЛ поспорят за одного из самых результативных игроков Европы
04:49 · Англия. Премьер-лига
Райя только однажды совершал больше сейвов в матче АПЛ, чем в игре с «Манчестер Сити»
04:25 · Англия. Премьер-лига
Хаверц завершил матч с «Манчестер Сити» с точностью передач 0%
03:56 · Англия. Премьер-лига
Николас Джексон оценил свою результативность в нынешнем сезоне
03:47 · Англия. Премьер-лига
У Артеты спросили, как «Арсенал» сыграл бы с «Манчестер Сити» без удаления
02:03 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Родри – сильный человек, он бы не ушёл с поля без причины»
01:01 · Англия. Премьер-лига
Холанн установил очередной рекорд Премьер-лиги
00:04 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва назвал важное отличие между «Арсеналом» и «Ливерпулем» в матчах с «Манчестер Сити»
22 Сентября
23:39 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола назвал «Арсенал» одной из лучших команд в мире
23:36 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва: «Манчестер Сити» хотел играть в футбол, «Арсенал» – нет»
23:16 · Англия. Премьер-лига
Стоунс: «Арсенал» всеми силами замедлял игру, но мы справились»
22:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» забил свой самый поздний гол в Премьер-лиге
22:31 · Англия. Премьер-лига
Калафьори недоволен судейством в матче «Манчестер Сити» – «Арсенал» 1
22:21 · Англия. Премьер-лига
Артета – о ничьей с «Манчестер Сити»: «Я горжусь командой»
22:13 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался о ничьей с «Арсеналом»
21:58 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался о травме Родри
21:04 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Манчестер Сити» похвалил центральных защитников «Арсенала»
20:33 · Англия. Премьер-лига
Александер-Арнольд ответил на вопрос о будущем
20:11 · Англия. Премьер-лига
​Беннасер рассказал, как отказал «Манчестер Сити»
19:53 · Англия. Премьер-лига
Холанн повторил рекорд Роналду 1
19:40 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» имел претензии к судье после гола «Арсенала» 1
19:32 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» остался в меньшинстве, ведя в счёте в гостях у «Манчестер Сити» 1
19:10 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола чуть не сломал своё кресло после пропущенного гола «Манчестер Сити» от «Арсенала»
Все новости
Рекомендуем