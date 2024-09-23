Четыре топ-клуба АПЛ поспорят за одного из самых результативных игроков Европы

За нападающего лиссабонского «Спортинга» Виктора Дьёкереша может развернуться трансферная битва.

Швед выдаёт второй кряду сверхрезультативный сезон – у него 52 забитых мяча и 18 результативных передач в 57 матчах за «львов». По сведениям TEAMtalk, в настоящий момент за 26-летним футболистом внимательно следят английские «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм». Все четыре клуба всерьёз рассматривают возможность приобретения форварда следующим летом.

В текущей кампании Виктор Дьёкереш отметился 11 голами и тремя ассистами в восьми поединках за «Спортинг». Интерес к игроку также проявляет французский «ПСЖ». В контракте голеадора прописана сумма отступных в размере 100 млн евро.