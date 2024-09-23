Райя только однажды совершал больше сейвов в матче АПЛ, чем в игре с «Манчестер Сити»

Голкипер лондонского «Арсенала» Давид Райя помог своей команде сыграть вничью с «Манчестер Сити» (2:2).

«Канониры» были в считанных секундах от победы в меньшинстве, но не удержали Джона Стоунса на 98-й минуте. Райя отразил девять ударов «горожан» – его второй показатель за всё время выступления в Премьер-лиге, сообщает Squawka. Лишь однажды – во встрече с «Брайтоном» в 2023 году – испанец парировал ещё больше попыток соперников (11).

Давид Райя провёл в общей сложности 99 поединков в высшем английском дивизионе, пропустив 100 голов. Вратарь пополнил ряды «Арсенала» летом прошлого года, перебравшись из «Брентфорда».