Хаверц завершил матч с «Манчестер Сити» с точностью передач 0%

Футболист «Арсенала» Кай Хаверц не сделал ни одной точной передачи в матче с «Манчестер Сити» (2:2).

Немецкий атакующий полузащитник, играющий в нападении, совершил пять пасов, но ни один из них не достиг адресата. Похожим «достижением» отметился и защитник Юррьен Тимбер – ноль точных передач при шести попытках. По информации Opta, это первые за всё время сбора данных (с сезона-2003/04) случаи, когда полевые футболисты завершили матч без единого точного паса, отыграв более 89 минут.

«Арсенал» владел мячом всего 23% времени, но едва не обыграл «горожан». Хозяева поля ушли от поражения лишь на 8-й компенсированной минуте.