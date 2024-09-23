Николас Джексон оценил свою результативность в нынешнем сезоне

Форвард «Челси» Николас Джексон поделился мыслями о своём выступлении в текущем сезоне.

В субботу сенегалец оформил дубль в поединке с «Вест Хэмом», добавив к этому результативную передачу. «Синие» одержали победу со счётом 3:0. В активе Джексона уже четыре гола и два ассиста в пяти матчах АПЛ-2024/25.

«Чувствую себя сильнее с каждым матчем с тех пор, как преодолел травму. Сейчас я ощущаю себя сильным и доволен своей игрой, а также выступлением нашей команды в целом», – рассказал в интервью официальному сайту «Челси» 23-летний футболист.

Николас Джексон перешёл в «Челси» летом прошлого года из испанского «Вильярреала».