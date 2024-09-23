У Артеты спросили, как «Арсенал» сыграл бы с «Манчестер Сити» без удаления

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета порассуждал об исходе матча с «Манчестер Сити» (2:2).

«Канониры» провели весь второй тайм в меньшинстве, но были близки к победе. Лишь на 8-й компенсированной минуте Джон Стоунс забил и принёс «горожанам» ничью.

«Смогли бы мы победить при игре в равных составах? Я не знаю, понятия не имею. Мы бы попытались, но могу сказать, что в 99 из 100 случаев, когда вы 56 минут играете вдесятером против этой команды, вас ждёт поражение, поражение с крупным счётом. Вот почему мы гордимся», – приводит AFCStuff слова Артеты.

Для «Манчестер Сити» воскресная ничья стала первой потерей очков в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.