Гвардиола: «Родри – сильный человек, он бы не ушёл с поля без причины»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о повреждении Родри.

Полузащитник «горожан» был заменён уже на 21-й минуте встречи с лондонским «Арсеналом», прошедшей в воскресенье (2:2). Место испанца на поле занял Матео Ковачич.

«Родри – сильный человек. Он покинул поле, поскольку что-то почувствовал. Он бы не ушёл на замену без серьёзной причины.

Родри – лучший опорник в мире, потенциальный обладатель «Золотого мяча». Он очень важен, но это произошло.

Иногда игры с «Арсеналом» складываются таким образом. Нам приходится справляться со многими аспектами, к которым мы не привыкли», – заявил на пресс-конференции Гвардиола.