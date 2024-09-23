«Арсенал» – как «Спартак», ещё один дебют Сафонова, гол Кузяева, теория Дарвина

Как обычно, конец недели вместил в себя большинство матчей очередных туров ведущих национальных чемпионатов Европы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» – о том, что происходило в первенствах Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.

Артета гордится, но что толку?

«Манчестер Сити» против «Арсенала» – это был первый матч внутри топ-три Английской премьер-лиги. «Канониры» не проиграли «бело-голубым» четвёртую встречу подряд, но радости у «пушкарей» должно быть мало. Ибо пропускать решающий мяч на восьмой добавленной минуте очень неприятно. Решающий – в плане отбора победы у «Арсенала».

Да, гости «Этихада» играли целый второй тайм в меньшинстве из-за удаления Габриэля дос Сантоса. Да, Артета сказал, что гордится своей командой. Но этих трёх очков, которые разыгрывались, «канонирам» вполне может в очередной раз не хватить для чемпионства.

«Арсенал» по развитию счёта оказался в шкуре «Спартака», игравшего дерби с «Динамо». Лондонский клуб тоже проигрывал 0:1 после быстрого гола соперника (Холанна), потом забил дважды и на закуску пропустил в компенсированное время. Разница в том, что удаление было у «Арсенала» и у «Динамо», а не у «Спартака».

«Ливерпуль» забыл о досадном поражении от «Ноттингем Форест» и разобрался уже в первом тайме с «Борнмутом». Дарвин Нуньес голом отблагодарил Арне Слота за выпуск его в стартовом составе впервые в сезоне. Нуньес закрепил дубль Луиса Диаса.

«Челси» в лондонском дерби побил «Вест Хэм» с таким же счётом 3:0 и выиграл третий раз за четыре тура. «Манчестер Юнайтед, наоборот, третий раз не победил за четыре тура – у «красных дьяволов» нулевая ничья с «Кристал Пэлас». «Астон Вилла» и «Тоттенхэм» по 3:1 выиграли у «Вулверхэмптона» и «Брентфорда» соответственно.

Куртуа привозит гол, «блауграна» остаётся без тер Штегена

Мадридский «Реал» и «Барселона» пропустили по одному мячу, но разгромили оппонентов. «Сливочные» забили сами себе – Куртуа явил на свет автогол. «Реал» стал уступать в счёте, однако разразился четырьмя голами в чужие ворота. У Мбаппе ассист и гол с пенальти, а также личный рекорд в плане подноса снарядов.

«Барселона» потеряла тер Штегена из-за травмы, вероятно, до конца сезона. В отличие от «Реала», «сине-гранатовые» не пропускали первыми. Выиграла команда Флика на гол весомее «галактикос» – 5:1 против «Вильярреала». Дубли оформили Левандовски и Рафинья Диас. Реализовал бы Роберт пенальти – был бы у него хет-трик. Ямаль отдал один голевой пас.

«Атлетико» не справился в мадридском дерби в гостях с колючим «Райо Вальекано». Не справился – то есть не победил. Галлахер забил во втором туре подряд – и принёс ничью «матрасникам». Третий в таблице Ла Лиги теперь «Атлетик» из Бильбао, переигравший «Сельту».

Старые проблемы «старой синьоры»

«Интер» что-то не поддерживает чемпионский ход. «Нерадзурри» проиграли дерби «Милану» – решающим стал поздний гол Габбии. Видимо, Фонсеку не уволят – пока. «Рома» под руководством Ивана Юрича сразу же одержала победу – крупную над «Удинезе». Довбик забил сам плюс сделал голевую передачу.

«Ювентус» вспомнил ничейный отрезок прошлого сезона – теперь «бьянконери» штампуют в Серии A исключительно счёт 0:0. Третий раз подряд уже у них такое (в крайнем туре – с «Наполи»). До этого двух кряду нулевых ничьих у «старой синьоры» не было с 2012 года, трёх – с 1992-го. Тем временем на пьедестал в таблице выбрался другой туринский клуб – «Торино». Обыгравший в большинстве «Верону».

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А эти – опять за своё

«Байер», наверно, сам удивился, как же он выиграл два предыдущих матча во всех турнирах без адреналина. «Аптекарям» надоела скука, и они одолели оставшийся вдесятером «Вольфсбург» со счётом 4:3. Определяющий гол «фармацевты» забили на 90+3-й минуте – почему не позже?

«Бавария», хоть и не все в ней довольны Венсаном Компани, остаётся единственной в пяти топовых лигах, выигравшей все матчи сезона. У мюнхенцев вторая подряд победа в Бундеслиге с разницей в пять мячей – сейчас над «Вердером». Кейн забил лишь однажды – для него маловато.

«Штутгарт» стремится показать, что прошлый «серебряный» чемпионат в его исполнении не был чем-то аномальным. «Швабы» не пожалели дортмундскую «Боруссию», которой отгрузили пять мячей. Пропустили один – несущественно. Бомбардир Дениз Ундав – с дублем.

«Париж» не отпускают

«ПСЖ» осёкся впервые в сезоне – Сафонов дебютировал за парижан в чемпионате и пропустил гол, который позже отквитал Дембеле. Ничьей команды Луиса Энрике воспользовались «Монако» и «Марсель», обеспечившие триумвират на вершине таблицы Лиги 1.

«Монако» обыграл «Гавр», за который забил Кузяев. Далер провёл матч не целиком. Получил жёлтую карточку и был заменён. А вот Головин отыграл за монегасков от звонка до звонка, при этом результативными действиями не отметился.

«Олимпик» выиграл у «Олимпика» – «Марсель» выдал сумасшедшую победу над «Лионом». Удаление Балерди за жёлтые карточки на первой и пятой минутах не помешало команде де Дзерби вырвать 3:2 в свою пользу голом на 90+5-й минуте. Хотя «ткачи» там сравнивали счёт на 90+3-й.

Кирилл Иванцов