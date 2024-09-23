Холанн установил очередной рекорд Премьер-лиги

Нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанну покорился очередной бомбардирский рекорд.

Норвежец поразил ворота «Арсенала» в воскресном матче Премьер-лиги (2:2). В активе 24-летнего форварда теперь десять забитых мячей в пяти играх чемпионата – ранее за всю историю АПЛ никто не достигал этого показателя так быстро, сообщает Squawka. На втором месте располагается Майк Куинн, выступавший за «Ковентри» в 90-е годы – ему потребовалось шесть поединков.

24 сентября «Манчестер Сити» сыграет в Кубке лиги против «Уотфорда». Следующий матч в рамках Премьер-лиги коллектив Хосепа Гвардиолы проведёт 28 сентября – соперником будет «Ньюкасл».