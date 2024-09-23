Бернарду Силва назвал важное отличие между «Арсеналом» и «Ливерпулем» в матчах с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва сравнил матчи своей команды против «Арсенала» и «Ливерпуля».

«Горожане» на последних минутах вырвали ничью в воскресном матче против «канониров» – 2:2. Гости остались в меньшинстве в конце первого тайма, после чего решили сосредоточиться на защите, но не смогли дотерпеть до финального свистка.

«Ливерпуль» всегда старается играть с нами на равных, хочет победить. В этом плане наши матчи с «Арсеналом» совсем не похожи на игры с «Ливерпулем» – ситуация обстоит так же по сей день.

Возможно, это из-за того, что «Ливерпуль» уже выигрывал Премьер-лигу [за последние годы], а «Арсенал» – нет», – приводит City Xtra слова португальца.