Гвардиола назвал «Арсенал» одной из лучших команд в мире

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об уровне лондонского «Арсенала».
22 сентября «горожане» и «канониры» сыграли вничью в рамках пятого тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 2:2.
— «Арсенал» — это одна из лучших команд в мире. Они очень хороши во многих аспектах, они хорошо обороняются и атакуют, — приводит слова Гвардиолы журналист Майкл Плант.
После пятого тура «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу Английской премьер-лиги, имея в своей копилке 13 очков. «Арсенал» идет на четвертой позиции, набрав 11 баллов.
В следующем туре команда Гвардиолы встретится с «Ньюкаслом», а «Арсенал» сыграет против «Лестера».
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