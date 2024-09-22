Гвардиола назвал «Арсенал» одной из лучших команд в мире

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об уровне лондонского «Арсенала».

22 сентября «горожане» и «канониры» сыграли вничью в рамках пятого тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 2:2.

— «Арсенал» — это одна из лучших команд в мире. Они очень хороши во многих аспектах, они хорошо обороняются и атакуют, — приводит слова Гвардиолы журналист Майкл Плант.

После пятого тура «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу Английской премьер-лиги, имея в своей копилке 13 очков. «Арсенал» идет на четвертой позиции, набрав 11 баллов.

В следующем туре команда Гвардиолы встретится с «Ньюкаслом», а «Арсенал» сыграет против «Лестера».