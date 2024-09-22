Бернарду Силва: «Манчестер Сити» хотел играть в футбол, «Арсенал» – нет»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва был не в восторге от игры оппонентов.

Команда Микеля Артеты повела к концу первого тайма, но на перерыв ушла в меньшинстве – с поля был удалён Леандро Троссард. Во второй половине «канониры» пытались, как считают представители «горожан», сбить темп и «засушить» игру, но удержать победный счёт это не помогло – Джон Стоунс отправил мяч в сетку на 98-й минуте (2:2).

«Манчестер Сити» вышел на поле, чтобы играть в футбол, а «Арсенал» играл на грани допустимого и пользовался тем, что, к сожалению, позволял судья.

Мы недовольны, мы хотели победить, но ничья – лучшее, чего мы могли добиться в концовке», – цитирует TNT Sports Силву.