Стоунс: «Арсенал» всеми силами замедлял игру, но мы справились»

Футболист «Манчестер Сити» Джон Стоунс ответил на вопросы журналистов после матча с «Арсеналом» (2:2).

30-летний центральный защитник вышел на замену на 78-й минуте, а на 98-й забил спасительный для «горожан» гол. Стоит отметить, что «канониры» провели весь второй тайм в меньшинстве из-за удаления Леандро Троссара.

«После выхода на поле я старался находиться в центре чужой штрафной, чтобы бороться за подачи. Один раз мяч попал ко мне, и я, к счастью, смог забить, чему очень рад.

«Арсенал» замедлял игру, использовать тёмную сторону футбола. Нам было непросто контролировать эмоции, но мы с этим справились.

Можно называть такую игру соперника умной или грязной, но факт в том, что это сбивает ритм. Мы здорово этому противостояли», – передаёт BBC высказывания Стоунса.