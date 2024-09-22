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«Манчестер Сити» забил свой самый поздний гол в Премьер-лиге

22 Сентября 2024 • 22:56 Комментировать
Манчестер Сити
2:2
Арсенал

«Манчестер Сити» избежал поражения в матче с «Арсеналом», забив на восьмой компенсированной минуте (2:2).

Коллектив Микеля Артеты едва не отстоял победный счёт на поле действующих чемпионов, проведя весь второй тайм в меньшинстве. Лишь на восьмой добавленной ко второй половине минуте хозяева поля смогли отыграться – точный удар нанёс Джон Стоунс. По данным BBC, этот гол стал самым поздним для «Манчестер Сити» в Премьер-лиге за всё время сбора данных (с сезона 2006/07).

Отмечается также, что для заветного гола «горожанам» потребовалось нанести 28 ударов во втором тайме, в то время как гости пробили лишь однажды.

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