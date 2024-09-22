Калафьори недоволен судейством в матче «Манчестер Сити» – «Арсенал»

Центральный защитник лондонского «Арсенала» Рикардо Калафьори высказался о работе судьи в матче против «Манчестер Сити» (2:2).

Эрлинг Холанн открыл счёт в самом начале встречи, но до конца первого тайма «канониры» успели выйти вперёд и остаться в меньшинстве. Голами отметились Калафьори и Габриэль Магальянс, а красную карточку получил Леандро Троссар. Команда Хосепа Гвардиолы спаслась от поражения на 98-й минуте, когда забил Джон Стоунс.

«Судья должен выполнять свою работу, следить за игрой, но в таких ситуациях ему не следует привлекать к себе внимание. Я не думаю, что Лео слышал свисток. Просто делай свою работу.

Судье не следует брать на себя слишком много – пусть команды играют в футбол, ведь в этом заключается зрелище», – поведал в интервью Sky итальянский футболист.