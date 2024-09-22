Артета – о ничьей с «Манчестер Сити»: «Я горжусь командой»

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета подвёл итоги матча Премьер-лиги против «Манчестер Сити» (2:2).

«Канониры» вели в счёте в выездном поединке с действующими чемпионами вплоть до 98-й минуты, но всё-таки упустили победу – «горожане» спаслись благодаря голу Джона Стоунса.

«Я очень горжусь. В равных условиях мы играли превосходно. Перед нами стояла трудная задача – не просто так «Сити» не проигрывал здесь сорок с лишним матчей подряд.

Затем нам прошлось играть 55 минут вдесятером. Игроки проявили характер, я невероятно ими горжусь.

Конечно, нельзя не быть разочарованным, когда упускаешь победу на 99-й минуте, но я не могу не гордиться тем, как мы сегодня сыграли», – передаёт BBC комментарии Артеты.