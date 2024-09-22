Гвардиола высказался о ничьей с «Арсеналом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями о матче против «Арсенала» (2:2).

«Горожане» забили первыми на 9-й минуте усилиями Эрлинга Холанна, однако гости успели отыграться и выйти вперёд ещё до перерыва – авторами голов стали Габриэль Магальянс и Рикардо Калафьори. Весь второй тайм «канониры» провели в меньшинстве, но «Сити» ушёл от поражения лишь в самом конце – отличился Джон Стоунс.

«Большой комплимент «Арсеналу», который боролся за каждый мяч до конца. Мы создавали моменты, но, возможно, не самые явные.

У них есть Калафьори, Салиба, Габриэль, Парти и Райс – вы знаете, что это трудно.

Мы были достаточно терпеливы во втором тайме, и в итоге нам повезло добиться своего. Я восхищаюсь своей командой», – цитирует BBC Гвардиолу.