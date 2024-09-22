Гвардиола высказался о травме Родри

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о состоянии полузащитника команды Родри Эрнандесе.

Испанский хавбек получил травму в матче пятого тура Английской премьер-лиги с «Арсеналом» (2:2) и покинул поле уже на 21-й минуте.

— Травма Родри? Я пока не знаю никаких подробностей об этом, — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Родри появился на поле в трех играх с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

После матча пятого тура «Манчестер Сити» остался на вершине турнирной таблицы АПЛ, набрав 13 очков. Следующим соперником «горожан» станет «Уотфорд» (24 сентября).