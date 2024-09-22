Экс-игрок «Манчестер Сити» похвалил центральных защитников «Арсенала»

Известный в прошлом футболист Майка Ричардс дал комментарий после ничьей «Манчестер Сити» и «Арсенала» (2:2). Экс-игрок «горожан» похвалил пару центральных защитников «канониров» - Габриэля и Вильяма Салиба.

«Габриэль и Салиба были невероятны. Защищаться так в течение 45 минут второго тайма против лучшей команды в лиге – это прекрасно. Когда Габриэль пришёл в «Арсенал», он допускал ошибки. Теперь он изменил свою игру и стал надёжным», - сказал Ричардс Sky Sports.

«Арсенал» упустил гостевую победу над «Манчестер Сити» на восьмой добавленной минуте. Весь второй тайм лондонцы провели в численном меньшинстве после удаления Леандро Троссара.