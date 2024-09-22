Просто провал: три футболиста, из-за которых «Манчестер Сити» должен был проиграть «Арсеналу» на своём поле

Оценки футболистам Хосепа Гвардиолы

Спаслись футболисты «Сити», спаслись на восьмой добавленной минуте в большинстве. И доминировали большую часть матча, и владели мячом чрезвычайно много, но кто скажет, что маячившее поражение было бы незаслуженным? Скорее ничья похожа на счастливый отскок.

Давайте же разберёмся, кто плохо сыграл против «Арсенала». «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Хосепа Гвардиолы.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ЖЕРЕМИ ДОКУ – 4,5. Начнём с левого фланга манчестерской атаки, откуда Доку за 70 минут матча не принёс ничего. Удивительным образом пропал его дриблинг, за три попытки обострить навесом только одна дошла до адресата.

Очень не хватало резкости и уверенности Доку, в то время как Сака хозяйничал на фланге и неплохо так обострял. А Тимбер справился с выключением Жереми из игры.

ИЛКАЙ ГЮНДОГАН – 4,0. Совсем не получился матч у Гюндогана, а больше всего его подводил тот факт, что партнёры ему много доверяли. Так Илкай загубил два отличных момента, пробив выше ворот после классной передачи Бернарду Силвы, и с перспективного штрафного – в штангу.

Обострения не получались: четыре навеса ушли в никуда, дважды проиграл борьбу на подступах к штрафной площади соперника, а фирменные подключения вторым темпом не работали.

ЭДЕРСОН – 3,0. Просто для понимания ситуации: у Давида Райя девять сейвов, он прекрасно провёл матч и тащил свою команду. Эдерсон же пропустил два раза за три удара в створ, причём гол Калафьори можно назвать вратарским.

Разница между голкиперами в том, что бразилец не спасает. Уже который раз Пепа подводит эта любовь к «пасующим» вратарям, но когда дело доходит до прямых обязанностей – Эдерсон отбивает только то, что летит в него и очень слабо. А сегодня ещё и жёлтая карточка в пассиве.