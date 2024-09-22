«Манчестер Сити» спасся на 8-й (!) добавленной минуте: «Арсенал» в меньшинстве потерял волевую победу

«Манчестер Сити» и «Арсенал» сыграли в рамках чемпионата Англии по футболу. Матч пятого тура АПЛ состоялся 22 сентября на стадионе «Этихад».

Уже в пятом туре АПЛ состоялась одна из главных афиш чемпионата. Фавориты гонки за золото, главные претенденты на чемпионство схлестнулись между собой на «Этихад». И прямо перед «Арсеналом» потеряли «горожане» Кевина Де Брёйне. У лондонцев тоже отсутствует главный креативщик Мартин Эдегор, также из-за травм «канониры» пока лишены Мерино, Тирни, Томиясу и Зинченко.

Несмотря на кадровые потери, которые только усилились по ходу матча, игра получилась очень бодрой. Гвардиола в этот раз не стал устраивать шахматы – «Сити» понёсся в атаку и быстро счёт открыл. Савиньо справа сместился в центр и отдал на ход Холанну. Эрлинг рывком сбросил опекуна и мощно пробил в ближний угол – 1:0. Прошло пять минут и тот же Савиньо заработал перспективный стандарт. На технику пробил Илкай Гюндоган, попав в штангу ворот.

Классно всё начиналось, но со звоном штанги до «Сити» доходили только плохие новости. В следующей атаке Томас влетает в колено Родри, буквально «вырубая» испанца. Это травма и вынужденная замена. Только покидает поле Родри, как получают хозяева гол в свои ворота. Мартинелли слева пасует к штрафной площади, Калафьори набегает и шикарным ударом с 18 метров забивает первый гол за «Арсенал» - 1:1. Это первый удар «канониров» в сторону ворот.

А вторым ударом в створ Лондон вообще шокировал Манчестер. Букайо Сака от угла поля подал, а набежавший Габриэль затылком отправил мяч в сетку – 1:2. Это случилось на первой добавленной минуте. Но в раздевалки команды отправились уже в неравных составах. На восьмой компенсированной минуте Троссар толкнул Бернарду Силву, а потом ещё мяч выбил. За такое поведение арбитр выписал бельгийцу жёлтую карточку, ставшую уже второй.

После перерыва на поле не вышел Букайо Сака, именно им пожертвовал Артета в игре 10 на 11. Зато в обороне появился Бен Уайт, а «Сити» эту самую оборону принялся вскрывать. При колоссальном территориальном преимуществе и навале «горожане» создавали не так много. Но всё-таки создавали. Холанн сам заработал угловой и сам же после него опасно пробил. Райя выручил после удара норвежца, а после добивания Бернарду Силвы мяч ушёл выше ворот.

Корнер мог стать голевым и для Гвардиола, но хорватский защитник, поймавший шальной отскок, метров с восьми пробил по позиции Райи. Голкипер снова тащил «канониров». А натиск «Сити» становился всё слабее, время шло, и даже опасные моменты пропали. В конце матча Гвардиол снова поймал отскок после борьбы Холанн и Томаса, вот только пробил Йошко опять в Райю.

Почти выстоял «Арсенал» в игре 10 на 11, но не увёз волевую победу из Манчестера. На восьмой (!) добавленной минуте Джон Стоунс поймал отскок после удара Ковачича и сейва Райи, наконец вонзив мяч под перекладину - 2:2. Вот такая развязка!