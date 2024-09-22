Александер-Арнольд ответил на вопрос о будущем

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд дал комментарий по поводу своего будущего. Как известно, действующий контракт игрока с мерсисайдским клубом рассчитан до конца сезона 2024/2025.

«Я хочу быть игроком «Ливерпуля» в этом сезоне, вот что я скажу. Послушайте, я в клубе уже 20 лет. Я продлевал контракт четыре или пять раз, и никогда не говорил о своём будущем публично. В тот раз так тоже не будет», - сказал Александер-Арнольд The Athletic.

Стоит сказать, что в последние недели в прессе появлялась информация о возможном переходе Трента Александер-Арнольда в мадридский «Реал».