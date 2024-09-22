​Беннасер рассказал, как отказал «Манчестер Сити»

Алжирский полузащитник Исмаэль Беннасер, выступающий ныне за «Милан», рассказал о том, как отказал английскому «Манчестер Сити».

- «Сити» звал меня к себе, а это большой клуб, друзья. Я был готов. Они пригласили посмотреть меня на инфраструктуру клуба - она очень впечатляющая. Я поговорил с Виейра и со всеми остальными. Мне понравилось общение, но они хотели, чтобы я спал в расположении клуба. А я хотел пожить, хотел пригласить свою сестру, свою девушку. Потому я им отказал, - цитирует слова Беннасера pianetamian.it.

Напомним, что Исмаэль Беннасер выступает за «Милан» с 2019 года.