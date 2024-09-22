Холанн повторил рекорд Роналду

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн забил гол в воскресном матче пятого тура Премьер-лиги против «Арсенала». Для норвежца этот гол стал 100-м за «горожан» в различных соревнованиях. Чтобы достичь этой отметки, Холанну понадобилось 105 матчей.

Как сообщает Squawka, в топ-5 европейских чемпионатах в XXI веке ранее только один футболист забивал 100 голов так быстро. Этим игроком является Криштиану Роналду – португалец в своё время забил 100-й гол в 105-м матче за «Реал».

Таким образом, Эрлингу Холанну удалось повторить рекорд Криштиану Роналду, ныне выступающего за «Аль-Наср» в Саудовской Аравии.