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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» имел претензии к судье после гола «Арсенала»

22 Сентября 2024 • 19:40 Комментировать
Манчестер Сити
2:2
Арсенал
окончен

В воскресенье в Премьер-лиге Англии играют «Манчестер Сити» и «Арсенал». После первого тайма лондонцы ведут со счётом 2:1, хотя  они пропустили первыми, причём достаточно быстро. Стоит отметить, что «горожане» активно выражали претензии арбитру Майклу Оливеру после первого гола «канониров», автором которого стал Рикардо Калафьори.

«Арсенал» начал голевую атаку длинной передачей со штрафного на левый фланг атаки. Представители «Манчестер Сити» считали, что арбитру нужно было дать больше времени Кайлу Уокеру на занятие позиции на поле. Дело в том, что перед началом атаки рефери приглашал Уокера на разговор. Игрок «горожан» утверждал, что просто не успел вернуться на позицию, когда последовал заброс ему за спину. Впрочем, Оливер не принял эти аргументы.

Следить за матчем «Манчестер Сити» - «Арсенал» можно в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
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