«Арсенал» остался в меньшинстве, ведя в счёте в гостях у «Манчестер Сити»

В воскресенье вечером в Английской премьер-лиге сражаются «Манчестер Сити» и «Арсенал». Первый тайм на «Этихад Стэдиум» получился событийным. «Горожане» быстро повели в счёте, когда 100-й гол за «Манчестер Сити» забил нападающий Эрлинг Холанн. Впрочем, «Арсенал» быстро отыгрался за счёт гола Рикардо Калафьори, а позже «канониры» повели, когда после углового головой забил Габриэль.

А в концовке первого тайма «Арсенал» остался в численном меньшинстве. Леандро Троссар грубо врезался в спину Бернарду Силвы, за что получил жёлтую карточку. Предупреждение оказалось для бельгийца вторым и превратилось в удаление.

Следить за матчем «Манчестер Сити» - «Арсенал» можно в текстовой трансляции.