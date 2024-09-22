Гвардиола чуть не сломал своё кресло после пропущенного гола «Манчестер Сити» от «Арсенала»

В эти минуты «Манчестер Сити» принимает на своём поле лондонский «Арсенал» в рамках пятого тура Английской премьер-лиги.

Сейчас идет первый тайм, счет в матче ничейный – 1:1. Автором первого мяча стал форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн, а ответный точный удар нанес защитник «Арсенала» Риккардо Калафьори.

После пропущенного гола на 22-й минуте главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола был очень недоволен действиями своей команды. Испанец подошел к своему креслу и со всей силы ударил по нему ногой, после чего очень долго в эмоциональной форме высказывал свое недовольство футболистам.

Следить за всеми событиями в матче «Манчестер Сити» - «Арсенал» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.