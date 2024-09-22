«Манчестер Сити» потерял важного игрока

В субботу «Манчестер Сити» принимает «Арсенал» в рамках пятого тура Английской премьер-лиги. Команда Хосепа Гвардиолы быстро открыла счёт – на девятой минуте гол забил нападающий Эрлинг Холанн. В скором времени для «горожан» произошёл неприятный момент – травму получил полузащитник Родри. Испанец долгое время получал медицинскую помощь, но продолжить игру не смог. В срочном порядке на замену на 21-й минуте вышел Матео Ковачич.

Подробная информация о состоянии Родри наверняка появится после игры, будем следить за новостями.

Не пропустите текстовую трансляцию матча между «Манчестер Сити» и «Арсеналом».