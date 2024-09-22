Холанн забил 100-й гол в 105-м матче за «Манчестер Сити»

В воскресенье «Манчестер Сити» и «Арсенал» проводят матч пятого тура чемпионата Англии. Команда Хосепа Гвардиолы смогла открыть счёт уже на девятой минуте – автором гола стал нападающий Эрлинг Холанн.

Для Холанна этот гол стал 100-м за «Манчестер Сити» во всех официальных соревнованиях. Чтобы достичь этой отметки, норвежскому бомбардиру понадобилось 105 матчей. Получается, на гол в футболке «Манчестер Сити» Холанну нужно было в среднем чуть больше одной игры.

Следить за матчем между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.