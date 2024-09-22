Александер-Арнольд и Робертсон лидируют в АПЛ по ассистам среди защитников

В субботу «Ливерпуль» разгромил на своём поле «Борнмут» со счётом 3:0 в матче пятого тура Английской премьер-лиги. Защитник Трент Александер-Арнольд стал автором результативной передачи – англичанин ассистировал Луису Диасу.

Теперь Трент Александер-Арнольд вместе со своим одноклубником Эндрю Робертсоном делит первое место по количеству голевых передач в Премьер-лиге среди защитников. Александер-Арнольд и Робертсон имеют на своём счету по 59 ассистов в английском чемпионате.

Следующий матч Премьер-лиги «Ливерпуль» проведёт в субботу, 28 сентября, - против «Вулверхэмптона» на выезде.