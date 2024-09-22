«Брайтон» и «Ноттингем Форест» выдали результативную ничью

Пока не проигрывавшие середняки Премьер-лиги «Брайтон» и «Ноттингем Форест», сыграли матч пятого тура.

Каллум Хадсон-Одои заработал своей команде одиннадцатиметровый уже на 12-й минуте. А Крис Вуд переиграл голкипера с пенальти - 0:1. На последних минутах первого тайма «Брайтон» перевернул игру. Джек Хиншелвуд отличился ударом головой. Данни Уэлбек шикарно стрельнул со штрафного и сделал счет 2:1. На 70-й минуте у гостей прошла комбинация, и Рамон Соса забил простой гол - 2:2. На 83-й минуте Морган Гиббс-Уайт у гостей получил вторую желтую карточку. Также удалены тренеры.

У соперников по девять очков, они делят седьмое место.