«Брайтон» и «Ноттингем Форест» выдали результативную ничью

Пока не проигрывавшие середняки Премьер-лиги «Брайтон» и «Ноттингем Форест», сыграли матч пятого тура.
Каллум Хадсон-Одои заработал своей команде одиннадцатиметровый уже на 12-й минуте. А Крис Вуд переиграл голкипера с пенальти - 0:1. На последних минутах первого тайма «Брайтон» перевернул игру. Джек Хиншелвуд отличился ударом головой. Данни Уэлбек шикарно стрельнул со штрафного и сделал счет 2:1. На 70-й минуте у гостей прошла комбинация, и Рамон Соса забил простой гол - 2:2. На 83-й минуте Морган Гиббс-Уайт у гостей получил вторую желтую карточку. Также удалены тренеры.
У соперников по девять очков, они делят седьмое место.
Протокол игры
|13'Вуд Крис (0:1)
|(1:1) Хиншелвуд Джек42'
|(2:1) Уэлбек Данни45'
|70'Соса Рамон (2:2)
Вербрюгген Барт•Вельтман Йоел•Ван Хекке Ян-Поль•Данк Льюис• 90'Эступиньян Первис82' (Фергюсон Эван (82') •Хиншелвуд Джек•Балеба Карлос 25'62' (Виффер Матс (62') •Адингра Симон62' (Минте Янкуба (62') •Рюттер Жоржиньо71' (Педро Жоао (71') •Митома Каору•Уэлбек Данни 39'
Селс Матц•Эйна Ола• 44'Миленкович Никола•Мурильо Джейсон•Морено Алекс46' (Уильямс Неко (46') • 46'Уорд-Праус Джеймс46' (Йейтс Райан (46') •Андерсон Эллиот59' (Соса Рамон (59') •Хадсон-Одои Каллум• 90'Гиббс-Уайт Морган 60'• 83'Эланга Энтони46' (Силва Жота (46') • 64'Вуд Крис72' (Родригес Фелипе II (72')
22 сентября. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).
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