«Челси» рассчитывает подписать нового футболиста на позицию центрального нападающего. Лондонцы не смогли летом заполучить Виктора Осимхена, и теперь они смотрят в направлении звезды «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Как сообщает портал TodoFichajes, «Челси» может предложить «Интеру» обмен Лаутаро Мартинеса на троих футболистов. В этот список входят Михаил Мудрик, Бенуа Бадьяшиль и Карни Чуквуэмека.

При этом пока непонятно, как к такой идее отнесётся сам 27-летний Мартинес. Он выступает за «Интер» с лета 2018 года и является капитаном команды. Портал Transfermarkt оценивают аргентинца в 110 миллионов евро.