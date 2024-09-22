«Манчестер Сити» и «Арсенал» объявили составы на битву в АПЛ

В центральном матче пятого тура Английской премьер-лиги будут играть «Манчестер Сити» и «Арсенал».

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола решил включить в стартовый состав таких игроков: Эдерсон, Уокер, Аканджи, Диаш, Гвардиол, Родри, Гюндоган, Бернарду Силва, Савиньо, Доку, Холанн.

Рулевой «Арсенала» Микель Артета, в свою очередь, решил выпустить на поле с первых минут следующих футболистов: Райя, Тимбер, Салиба, Габриэль, Калафьори, Парти, Райс, Хаверц, Сака, Мартинелли, Троссар.

Следить за матчем между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» можно будет в текстовой трансляции. Игра стартует в 18:30 по московскому времени.