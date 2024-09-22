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Джорджина рассказала, как отреагировала на уход Роналду из «Манчестер Юнайтед»

22 Сентября 2024 • 15:46 Комментировать (1)

Джорджина Родригес, возлюбленная нападающего Криштиану Роналду, высказалась об уходе португальца из «Манчестер Юнайтед». По словам модели, она была рада уехать из Англии, где семья Криштиану жила в отеле.

«Когда Криш сказал мне, что будет играть за «Аль-Наср», я испытала огромное облегчение, потому что я действительно хотела уехать из Манчестера. Я знала, что нас ждёт что-то большое, и мы были очень мотивированы. Я была очень рада приехать в Саудовскую Аравию. Всё произошло быстро. У меня были взлёты и падения, потому что мы раньше никогда не жили в отеле так долго. Бывали дни, когда я не хотела, чтобы меня кто-то видел», - сказал Джорджина в программе о себе на Netflix.

Действующий контракт Криштиану Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Джорджина Родригес Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Отец Иппатий
22 Сентября 2024 в 15:59
Облегчение от Святого Насра? Это вы о чем, барышня? Слабительное приняли?
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