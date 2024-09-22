Джорджина рассказала, как отреагировала на уход Роналду из «Манчестер Юнайтед»

Джорджина Родригес, возлюбленная нападающего Криштиану Роналду, высказалась об уходе португальца из «Манчестер Юнайтед». По словам модели, она была рада уехать из Англии, где семья Криштиану жила в отеле.

«Когда Криш сказал мне, что будет играть за «Аль-Наср», я испытала огромное облегчение, потому что я действительно хотела уехать из Манчестера. Я знала, что нас ждёт что-то большое, и мы были очень мотивированы. Я была очень рада приехать в Саудовскую Аравию. Всё произошло быстро. У меня были взлёты и падения, потому что мы раньше никогда не жили в отеле так долго. Бывали дни, когда я не хотела, чтобы меня кто-то видел», - сказал Джорджина в программе о себе на Netflix.

Действующий контракт Криштиану Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до середины 2025 года.