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Сака: «Едем в гости к «Манчестер Сити» за победой»

22 Сентября 2024 • 15:33 Комментировать (2)
Манчестер Сити
...
Арсенал
1 1.77 X 3.55 2 5.20
Через 2 ч. 20 мин.

Футболист «Арсенала» Букайо Сака перед матчем против «Манчестер Сити» высказался о критике в адрес лондонской команды.

«Критика? Честно говоря, мне всё равно. Мы знаем, во что мы верим, и знаем, чего хотим добиться. Мы едем в гости к «Манчестер Сити» за победой. Это именно то, что мы постараемся сделать в воскресенье», - цитирует Саку портал Goal.

Матч пятого тура Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» стартует в 18:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Этихад Стэдиум» можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Букайо Сака

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Комментарии (2) Все комментарии
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ингерман
22 Сентября 2024 в 15:52
ай а ... не треснет.. хе
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LMI
22 Сентября 2024 в 15:44
Ох. Хоть бы ничью привезли, уже хорошо будет
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