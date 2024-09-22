Сака: «Едем в гости к «Манчестер Сити» за победой»

Футболист «Арсенала» Букайо Сака перед матчем против «Манчестер Сити» высказался о критике в адрес лондонской команды.

«Критика? Честно говоря, мне всё равно. Мы знаем, во что мы верим, и знаем, чего хотим добиться. Мы едем в гости к «Манчестер Сити» за победой. Это именно то, что мы постараемся сделать в воскресенье», - цитирует Саку портал Goal.

Матч пятого тура Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» стартует в 18:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Этихад Стэдиум» можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.