Кьеза высказался после дебюта за «Ливерпуль» в АПЛ

Вингер Федерико Кьеза в субботу впервые сыграл за «Ливерпуль» в Премьер-лиге. После игры итальянец дал комментарий.

«Услышать You'll Never Walk Alone на скамейке запасных было потрясающе. Я был потрясён уже на матче против «Ноттингем Форест», но, к сожалению, мы проиграли тогда. На этот раз это было действительно потрясающе, я наслаждался каждым мгновением.

Я был очень счастлив дебютировать против «Милана», хоть и сыграл там около семи минут. На этот раз я должен был быть готов, и когда тренер сказал мне выйти поле, я был счастлив. Это стало облегчением, так как я хотел играть здесь, на «Энфилде», - сказал Кьеза пресс-службе клуба.