Павлюченко рассказал, как завершится матч «Манчестер Сити» - «Арсенал»

В центральном матче пятого тура чемпионата Англии лондонский «Арсенал» на выезде сыграет с «Манчестер Сити». Своим мнением по поединку поделился бывший форвард сборной России Роман Павлюченко.

«Обе команды выйдут не в самых лучших физических кондициях. Последние матчи всегда выходили яркими, пусть и не самыми богатыми на голы. Это были тактические противостояния. Думаю, победителя противники не определят», - цитирует Павлюченко «Всепроспорт».

«Манчестер Сити» и «Арсенал» встретятся на стадионе «Этихад» в Манчестере 22 сентября. Начало поединка запланировано в 18:30 по московскому времени.