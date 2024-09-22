Александер-Арнольд установил исторический рекорд «Ливерпуля»

Благодаря голевой передаче на Луиса Диаса в матче 4-го тура АПЛ Трент Александер-Арнольд преодолел отметку в 100 результативных действий за «Ливерпуль» во всех соревнованиях.

Это был его 316-й матч за «красных», а 102 очка по системе «гол+пас» были достигнуты за счёт 19 голов и 83 передач. Причём следует учитывать тот факт, что Трент находится на более глубокой позиции, чем большинство креативных футболистов. В целом общее количество его результативных передач впечатляет.

С момента своего дебюта за «Ливерпуль» (25 октября 2016 года в матче против «Тоттенхэма») Арнольд отдал 83 голевые передачи. Этот показатель является третьим среди игроков Премьер-лиги во всех соревнованиях после Кевина де Брёйне (146) и его одноклубника Мохамеда Салаха (92).

Достигнув этой отметки в субботу в возрасте 25 лет и 350 дней, Трент стал самым молодым игроком, забившим и отдавшим в общей сложности 100 и более голов и результативных передач, после Стивена Джеррарда (25 лет и 72 дня) в августе 2005 года.

Самый продуктивный период Трента пришёлся на сезон-2021/22, когда он принимал участие в 20 голах «Ливерпуля» (2 гола, 18 передач), что на один гол больше, чем в предыдущем, когда «красные» выиграли АПЛ.

Турниры, в которых Александер-Арнольд отмечался результативными действиями:

АПЛ – 74 (15+59)

Лига чемпионов – 16 (3+13)

Кубок английской лиги – 6 (передачи)

Кубок Англии – 2 (передачи)

Суперкубок Англии – 1 (гол)

Лига Европы – 2 (передачи)

Клубный чемпионат мира – 1 (передача)

Фото: Theanalyst.com