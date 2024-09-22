«Манчестер Юнайтед» хочет купить вингера сборной Англии

Вингер «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе может перебраться в более статусный клуб английского чемпионата. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

По данным журналистов, в подписании 26-летнего полузащитника заинтересован «Манчестер Юнайтед». Рыночная стоимость Эзе, согласно оценке Transfermarkt, составляет 55 миллионов евро. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня 2027 года.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Эберечи провел пять поединков, в которых отметился одним забитым мячом. Полузащитник выступает за «Кристал Пэлас» с 2020 года.