«Реал» и ещё три гранда сразятся за Вирца - цена 150 млн евро

Атакующий полузащитник леверкузенского «Байера» и сборной Германии Флориан Вирц пользуется серьезным спросом на трансферном рынке. Об этом рапортуют журналисты портала Todofichajes.

Согласно сведениям источника, в услугах немецкого вингера заинтересованы мадридский «Реал», «Манчестер Сити», мюнхенская «Бавария» и «Ливерпуль». «Байер» может отпустить 21-летнего футболиста, если за него предложат 150 миллионов евро.

Трудовое соглашение Вирца с леверкузенским клубом рассчитано до середины 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 130 миллионов евро.