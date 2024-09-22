Гвардиола назвал футболиста, способного играть на любой позиции

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о защитнике команды Рико Льюисе.
«Этот парень может сыграть на любой позиции. Рико очень умный футболист. Льюис играет в футбол! Если поставить его на определенную позицию, он будет знать, что нужно делать», - передает слова испанского специалиста City Xtra.
В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 19-летний защитник поучаствовал в четырех матчах, отметившись одной голевой передачей. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2028 года.
После четырех матчей АПЛ «горожане» с 12 очками занимают первое место в таблице.
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