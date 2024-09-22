«Реал» хочет купить двух суперзвёзд «Манчестер Сити»

В мадридском «Реале» хотят сделать настоящую команду мечты. Руководство «королевского» клуба нацелилось на подписание двух звездных футболистов «Манчестер Сити».

Согласно информации Todofichajes, ряды «сливочных» могут пополнить норвежский центрфорвард Эрлинг Холанн и испанский полузащитник Родри Эрнандес. Ранее в прессе сообщалось, что «Реал» намерен заполучить хавбека летом следующего года. Что касается Холанна, то ради этого трансфера мадридцы будут вынуждены расстаться с кем-то из своих игроков. Под ударом могут оказаться Родриго и Винисиус.

Минувшим летом в «Реал» перешел французский форвард Килиан Мбаппе. Он подписал контракт на пять лет.

«Барселона» рассматривает кандидатуру Холанна